بالصور.. رئيس مهرجان الأقصر للسينما يزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام

الأقصر - محمد محروس:

زار السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ورئيس قناة نايل سينما، والمخرجة عزة الحسيني مدير عام المهرجان، والمخرج مانديلا ديوب المخرج الفائز بجائزة أحسن فيلم في المهرجان لدورته السادسة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، لتقديم الدعم المعنوى للمرضى.

وتفقد الضيوف، خلال الزيارة، مختلف أقسام المستشفى وتابعوا سير العملية الطبية داخلها، حيث توجهوا إلى قسم علاج اليوم الواحد، وقسم العلاج الكيماوي، وقسم العلاج الإشعاعي، والصيدلية الإكلينيكية، مؤكدين أنهم لمسوا وشاهدوا صرحًا طبيًا عالميًا عليى أرض الصعيد قائم على الأعمال الخيرية والتبرعات بكفاءة عالية.

وأعرب رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن سعادته بهذا المستوى المميز في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى من محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد.