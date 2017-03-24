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انخفاض سعر الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة في جميع محلات الصاغة

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انخفاض سعر الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة في جميع محلات الصاغة انخفاض سعر الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة في جميع محلات الصاغة

سجل تراجعاً بسيطاً خلال تعاملات اليوم الجمعة في جميع محلات الصاغة، ليكسر موجة الصعود الذي سجلها خلال تعاملات أمس وتحطيم رقم تاريخ، وتجدر الإشارة إلى أن تذبذب سعر الذهب في يعود إلى تذبذب بالبنوك.

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 12 خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة قيمة 359 جنية بجميع محلات الصاغة، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيمة 419 جنية بجميع محلات الصاغة، كما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 تراجع خلال مستهل تعاملات اليوم ليسجل قيمة 538 جنية بجميع محلات الصاغة.

 

وفيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 21 فقد انخفض خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة قيمة 628 جنية في جميع محلات الصاغة، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 قيمة 658 جنية، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الجمعة قيمة 718 جنية، كما بلغ سعر الجنية الذهب قيمة 5.024 جنية.

 

المصدر : مصرفايف

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