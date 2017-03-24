سعر الدولار في التعاملات المسائية ختام يوم الجمعة 24/3/2017 في البنوك والسوق السوداء “وفقا لأحدث تقرير”

في إطار متابعتنا الحية والمستمرة لسعر الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية لليوم الجمعة الموافق 24 مارس 2017 نرصد لكم سعر الورقة الخضراء في السوق السوداء والبنوك وفقا لآخر تقرير رسمي ورد إلينا للتو، وحتى الآن لم يتحرك سعر الدولار الذي تم أعلنه منذ أيام سواء بالصعود أو الهبوط.

سعر الدولار في البنوك

حافظ سعر الدولار على استقراره في جميع البنوك الخاصة والحكومية، حيث ظل بنك HSBC يقدم أعلى وأفضل سعر لبيع وشراء الدولار بواقع 18.16 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع، ويليه عدة بنوك مثل:”البنك المصري الخليجي، بنك SAIB، بنك مصر إيران للتنمية،….” بسعر 18.12 جنيه للشراء و18.22 جنيه للبيع، ولمعرفة سعر العملة الأمريكية في كل البنوك انظر هذا الجدول:

سعر الدولار في السوق السوداء

وسط حالة من الترقب والحذر بين تجار العملة، مازال الاستقرار يخيم على سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن شهد موجة من الارتفاعات خلال الأسابيع الماضية، حيث تراوح سعر الشراء بين 18.25 جنيه وحتى 18.30 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 18.45 جنيه وحتى 18.50 جنيه.

المصدر : مصر فايف