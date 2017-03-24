أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الدولار في التعاملات المسائية ختام يوم الجمعة 24/3/2017 في البنوك والسوق السوداء “وفقا لأحدث تقرير”

Google+ Print
سعر الدولار في التعاملات المسائية ختام يوم الجمعة 24/3/2017 في البنوك والسوق السوداء “وفقا لأحدث تقرير” سعر الدولار في التعاملات المسائية ختام يوم الجمعة 24/3/2017 في البنوك والسوق السوداء “وفقا لأحدث تقرير”

في إطار متابعتنا الحية والمستمرة لسعر الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية لليوم الجمعة الموافق 24 مارس 2017 نرصد لكم سعر الورقة الخضراء في السوق السوداء والبنوك وفقا لآخر تقرير رسمي ورد إلينا للتو، وحتى الآن لم يتحرك الذي تم أعلنه منذ أيام سواء بالصعود أو الهبوط.

سعر الدولار في البنوك

حافظ سعر الدولار على استقراره في جميع البنوك الخاصة والحكومية، حيث ظل بنك HSBC يقدم أعلى وأفضل سعر لبيع وشراء الدولار بواقع 18.16 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع، ويليه عدة بنوك مثل:”البنك المصري الخليجي، بنك SAIB، بنك إيران للتنمية،….” بسعر 18.12 جنيه للشراء و18.22 جنيه للبيع، ولمعرفة سعر العملة الأمريكية في كل البنوك انظر هذا الجدول:

 

سعر الدولار في السوق السوداء

وسط حالة من الترقب والحذر بين تجار العملة، مازال الاستقرار يخيم على سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن شهد موجة من الارتفاعات خلال الأسابيع الماضية، حيث تراوح سعر الشراء بين 18.25 جنيه وحتى 18.30 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 18.45 جنيه وحتى 18.50 جنيه.

 

المصدر : مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر