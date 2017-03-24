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ضبط عامل تعدى جنسيًا على رضيعة في الدقهلية

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ضبط عامل تعدى جنسيًا على رضيعة في الدقهلية ضبط عامل تعدى جنسيًا على رضيعة في الدقهلية

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:
ألقي اليوم الجمعة القبض على عامل في قرية دملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، متهم بالتعدي جنسيًا على رضيعة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بلقاس من "نهى. ص. س" 29 سنة - ربة منزل مقيمة بقرية دملاش، تتهم "إبراهيم. م. ا" 35 سنة - عامل مقيم بذات القرية، بالتعدي جنسيًا على ابنتها "جنى. م. ا" تبلغ من العمر عامًا وثمانية أشهر.

شُكلت حملة أمنية مكبرة من ضباط مباحث مركز بلقاس بقيادة العقيد ياسر غانم رئيس فرع البحث لغرب الدقهلية، والرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز بلقاس، والنقيب كريم الشهاوي رئيس نقطة شرطة بسنديلة، وبإشراف العميد محمد شرباش رئيس المباحث الجنائية، وضبط المتهم  حال اختباءه بمقابر القرية.

وبمواجهه المتهم، اعترف بالواقعة وتفاصيلها، وحرر المحضر رقم 8130 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بلقاس لحين العرض على النيابة العامة.

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