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ركن السيارات في الممنوع تنقل ملكيتها للدولة في حالة واحدة طبقا لـ''القانون الجديد''

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ركن السيارات في الممنوع تنقل ملكيتها للدولة في حالة واحدة طبقا لـ''القانون الجديد'' ركن السيارات في الممنوع تنقل ملكيتها للدولة في حالة واحدة طبقا لـ''القانون الجديد''

حدد مشروع قانون المرور الجديد المنتظر عرضه على البرلمان، آلية مستحدثة للتعامل مع حالات صف السيارات في الأماكن الممنوع الانتظار بها.

وتنص المادة الخامسة من مشروع قانون المرور الجديد على الآتي: "تتولى إدارة المرور المختصة أو من خلال المحافظة رفع المركبات من الاماكن الممنوع فيها الانتظار التي من شأنها إعاقة حركة المرور وايداع هذه المركبات في مكان آمن ويخطر مالك المركبة بمكانها كما تحدد المحافظة قيمة تكاليف الرفع والايواء.

وفي حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ الايواء تؤول ملكيتها إلى الدولة.

 

المصدر : مصراوى

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