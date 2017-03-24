هؤلاء يمنعون من استخراج رخصة قيادة لمدة عام.. في قانون المرور الجديد

شيماء مصطفى

تسعى وزارة الداخلية، إلى تقنين وضع عدد من الأشخاص الذين صدر ضدهم أحكام نهائية في قضايا متعلقة بجرائم قتل أو إصابة، تمتنع سلطة التراخيص عن إصدار رخصة قيادة لمدة عام من تاريخ انقضاء العقوبة.

ويسلط مصراوي الضوء على المادة 46 من مشروع قانون المرور الجديد التي تنص على ما يلي: "امتناع سلطة الترخيص عن إصدار رخصة قيادة لمن سبق الحكم عليه نهائيًا في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة المركبة، وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، أو انقضائها لأي سبب من الأسباب، أو الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ."

واشتملت المادة 46 على "امتناع سلطة الترخيص إصدار رخص قيادة مهنية لمن سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة من الجرائم في الفقرة السابقة، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من جرائم المخدرات أو السكر، وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها."

وتنص المادة أيضًا انه في حالة صدور حكم نهائي ضد من يحمل رخصة قيادة، تعلق الرخصة بقوة القانون لمدة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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