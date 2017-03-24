أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

هؤلاء يمنعون من استخراج رخصة قيادة لمدة عام.. في قانون المرور الجديد

Google+ Print
هؤلاء يمنعون من استخراج رخصة قيادة لمدة عام.. في قانون المرور الجديد هؤلاء يمنعون من استخراج رخصة قيادة لمدة عام.. في قانون المرور الجديد

تسعى وزارة الداخلية، إلى تقنين وضع عدد من الأشخاص الذين صدر ضدهم أحكام نهائية في قضايا متعلقة بجرائم قتل أو إصابة، تمتنع سلطة التراخيص عن إصدار رخصة قيادة لمدة عام من تاريخ انقضاء العقوبة.

ويسلط مصراوي الضوء على المادة 46 من مشروع قانون المرور الجديد التي تنص على ما يلي: "امتناع سلطة الترخيص عن إصدار رخصة قيادة لمن سبق الحكم عليه نهائيًا في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة المركبة، وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، أو انقضائها لأي سبب من الأسباب، أو الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ."

واشتملت المادة 46 على "امتناع سلطة الترخيص إصدار رخص قيادة مهنية لمن سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة من الجرائم في الفقرة السابقة، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من جرائم المخدرات أو السكر، وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها."

وتنص المادة أيضًا انه في حالة صدور حكم نهائي ضد من يحمل رخصة قيادة، تعلق الرخصة بقوة القانون لمدة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

 

المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع