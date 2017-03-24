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وسقط الفنان الإخواني هشام عبد الله

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وسقط الفنان الإخواني هشام عبد الله وسقط الفنان الإخواني هشام عبد الله

فصل جماعي للعاملين بقنوات الإخوان في تركيا

حاصرت الأزمات المالية العاملين في القنوات الإخوانية في تركيا وخاصة قناة "وطن" التي أصدرت قرارًا بفصل ٤٥ من العاملين فيها، لأسباب اقتصادية لوجود شبهات فساد في القناة.
 
وعلم "اليوم الجديد" من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة قناة "وطن" الإخوانية التي تبث من تركيا بتمويل من التنظيم الدولي للإخوان أصدرت قرارا بفصل 45 من العاملين بالقناة.
 
وقال المصدر إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الإخواني مختار العشري للتحقيق مع مجلس إدارة في شبهات فساد مالي تسبب في خسائر مالية كبيرة، وأوضح المصدر أن الفنان المصري هشام عبد الله، وآخرين من بين الـ 45 شخص الذين صدرت لهم قرارات بالفصل.
 
هشام عبد الله، هو أحد  الفنانين المصريين الذين استجابوا للإغراءات المالية الإخوانية للعمل في قنوات الجماعة بتركيا، ويعرفه المصريون بدوره في فيلم الطريق الي إيلات، وهو صاحب العبارة الشهيرة في الفيلم "يارتني كنت معاهم"، ليكرر تلك الجملة لكن هذه المرة ندما علي عدم انضمامه لكتيبة الفنانين المصريين الذين رفضوا مغادرة البلاد بحثا عن أموال التنظيم الدولي.
 
المصدر : اليوم الجديد

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