فوائد مذهلة لـ"اللب الأبيض" تجعل الرجال تتناوله باستمرار

شيماء مصطفى

اللب الأبيض هو البذور الناتجة من ثمار القرع أو اليقطين، ويتناوله الكثير من الناس بغرض التسلية مثله مثل باقي أنواع اللب الأخرى أو المكسرات لكنه له فوائد صحية مذهلة.

قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل ، بعض فوائد اللب الأبيض للصحة العامة للإنسان:

-يحتوي اللب الأبيض على المغنسيوم وبعض العناصر الأخرى التي تعمل على تهدئة الجهاز العصبي واسترخاء العضلات فهو يساعد بشكل فعال في الاسترخاء والنوم وعلاج الأرق.

-احتواء اللب الأبيض على فيتامين( ھ) يجعله قادرا على حماية البشرة من الجفاف والتشقق ويحافظ على جمال البشرة

-يساعد اللب الأبيض على تقوية العظام ومنع هشاشتها وذلك لاحتوائه على نسبة من الكالسيوم

-يعتبر اللب الأبيض علاج فعال لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال ،حيث أنه يعمل على تحسين الدورة الدموية ويساعد على تدفق الدم.

-يعمل اللب الأبيض على تقوية الجهاز المناعي للجسم.

-بفضل احتوائه على البروتينات والألياف فهو لا يعمل على زيادة الوزن ،كما انه يحتوى ايضا على الدهون غير المشبعة.

-تساعد اللب الأبيض على تنظيم ضغط الدم والحماية من الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات الدماغية حيث انه يحتوي على الأوميجا 3

-يمد اللب الأبيض الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأعمال المختلفة.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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