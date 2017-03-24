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خصومات تصل إلى 50% على كتب الهيئة العامة بمعرض الإسكندرية

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خصومات تصل إلى 50% على كتب الهيئة العامة بمعرض الإسكندرية خصومات تصل إلى 50% على كتب الهيئة العامة بمعرض الإسكندرية

التحرير

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هدى بسيونى

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إن هناك خصومات تصل إلى ٥٠٪ على الكتب التابعة للهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة، بمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب.

وأشار سلطان، خلال تفقده لأجنحة المعرض اليوم، إلى أن المعرض يعتبر فرصة جيدة للشباب الراغبين في الإطلاع والمعرفة، إذ يضم بين أجنحته العديد من دور النشر، مشيدا بالإقبال الكبير من قبل المهتمين بالقراءة من جميع الفئات العمرية على المعرض، مؤكدا على ضرورة تثقيف الأجيال القادمة، وأن نجعل القراءة من أولى اهتماماتهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الحدث الرائع الذي يمثل زخم ثقافي عظيم لأعرق المؤسسات الثقافية، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على المعرض لإخراجه بتلك الصورة المشرفة، مؤكدا ضرورة إثراء الحياة الثقافية بالإسكندرية، وإقامة تلك المعارض الثقافية بما يليق بمكانة الإسكندرية.

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التحرير

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