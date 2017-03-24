فيديو.. أمين عن تذكرة المترو: الحكومة عملت «بخ» للمواطن يوم عطلته

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استنكر الإعلامي تامر أمين، قرارحكومة شريف إسماعيل المفاجئ برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق قائلا: "مش المشكلة بس في رفع السعر المصيبة في فكرة القرار والطريقة اللي الناس عرفت بها القرار".

وقال أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" :"الحكومة خدت القرار يوم الجمعة عشان يبقى الإقبال ضعيف، والناس متتكلمش كتير، الحكومة تعاملت مع المواطنين في هذا القرار بسياسة الـ"بخ" بمعنى أن يستيقظ المواطن على السعر الجديد يوم العطلة الرسمية حتى لا تحدث أي احتكاكات".

وتابع: "متحدث مجلس الوزراء، أشرف سلطان، دخل قبل القرار بيوم في مداخلة تليفونية معايا، ونفى رفع السعر وقال بطلوا كلام وخلاص، وتاني يوم الأفكار اللي في مهب الريح وكلام الإعلام اللي أكد نفيه، تم تطبيقه ودلوقتي التذكرة بقيت بـ2 جنيه".

واستكمل: "القرار كان لازم يحصل لأن المترو بيخسر 300 مليون جنيه، ومحتاج إصلاحات كتير بس الحكومة كان لازم تتعامل بمنطق النقاش وتكشف الحقيقة قبل تطبيقها".