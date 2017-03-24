بالإصلاح الجريء.. 6 قرارات قصمت ظهر المصريين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

"بالإصلاح الجريء هانقصّر الطريق".. شعار استخدمته الحكومة لتبرير أفعالها من رفع الدعم تارة، ورفع تكلفة الخدمات تارةً أخرى، متجاهلة الأعباء الجديدة التي قصمت ظهر المواطن البسيط، الذي كان بالأمس القريب يحلم بمستقبل أفضل وعيشة أكثر رخاءً، أصبح اليوم يصارع من أجل البقاء حيًا في ظل انفلات الأسعار وتضاعف أسعار أبسط الوسائل اللازمة للعيش، دون زيادة ملحوظة في الرواتب أو الخدمات.

مترو الأنفاق

آخر تلك الزيادات ما قامت به وزارة النقل، اليوم الجمعة، من زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100%، ليصبح سعر تذكرة المرفق الذي يستخدمه أكثر من 5 ملايين شخص يوميًا، 2 جنيه للتذكرة وجنيه ونصف لنصف التذكرة.

الأدوية

قررت وزارة الصحة في يناير الماضي رفع أسعار الأدوية المحلية 15% والمستوردة 20%، وجائت تلك الزيادة، بعد أزمة نقص دواء طاحنة في الأسواق، وقبل إقرار تلك الزيادة، قررت الوزارة زيادة المستحضرات التي يقل سعرها عن 50 جنيهًا بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، وزيادة الأدوية التي يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40 %، أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه زادت بنسبة 30%، فيما تم تقسيم الأدوية الأجنبية والمستوردة إلى شريحتين، تتضمن الأولى زيادة سعر الأدوية التي يقل سعرها عن 50 جنيهًا بنسبة 50% والأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه بنسبة 40%.

البنزين

وفي نوفمبر 2016، أصدرت الهيئة العامة للبترول قرارًا بزيادة أسعار البنزين 92، 80، والسولار، ليصبح سعر بنزين 80 بـ230 قرشًا، وبنزين 92 بسعر 350 قرشًا والسولار بـ235 قرشًا، وذلك بسبب تقليل العجز في الميزانية العامة.

أسطونات البوتاجاز

كما شملت القائمة زيادة أسعار أسطونات البوتاجاز المخصصة للمنازل من ثمانية جنيهات إلى 15 جنيهًا، والتجارية من 16 جنيهًا إلى 30 جنيهًا وذلك في يوليو الماضي.

كروت الشحن والفواتير

وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة سبتمبر الماضي، تم زيادة أسعار كروت الشحن والفواتير وذلك بالاتفاق بين شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات.

الكهرباء

وفي يوليو 2016 أعلن وزير الكهرباء الدكتور حامد شاكر عن زيادة بنسبة 30% في أسعار الكهرباء شملت كافة الطبقات، وهو ما أدى إلى حالة من الغليان سرعان ما هدأت قبل أن يصرح أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء في فبراير الماضي أن هناك زيادة جديدة في يوليو المقبل وذلك من أجل الحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع، وإعادة هيكلة سعر بيع الكهرباء بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود.

إصدارات السجل المدني

في فبراير من العام الماضي زادت استمارة بطاقة الرقم القومي المستعجل وأصبحت 80 جنيهًا، واستمارة بطاقة الرقم القومي العادية 25 جنيهًا، وتم رفع رسوم استخراج وثيقة الزواج 15 جنيهًا، بالإضافة إلى رفع رسوم وثيقة طلاق 20 جنيهًا، رسوم شهادة الميلاد أول مرة 26 جنيهًا، وشهادة ميلاد بعد أول مرة 9 جنيهات، وشهادة الوفاة أصبحت بعد الزيادة 10 جنيهات، كما أن رسم القيد العائلي أصبح بـ 15 جنيهًا، وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، وقرار وزير العدل، الصادر في فبراير 2016.