ناينجولان: أحضروا لي الشمس وسأذهب إلى تشيلسي

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كشف البلجيكي راجا ناينجولان، لاعب وسط روما، أنه ناقش خطوة انتقاله لتشيلسي في الصيف، ورفض استبعاد انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في المستقبل.

واعترف البلجيكي الدولي بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تحدث إلى الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني للبلوز، حول الانتقال إلى ستامفورد بريدج في الصيف المقبل، وذلك على الرغم من اهتمامه بالبقاء في ايطاليا.

وقال صاحب الـ28 عام كما ذكرت الصحيفة "نعم، تحدثت إليه"، موضحا أنهم "كانوا مهتمين بي حقا، كل ما يمكنني قوله أحضروا لي الشمس وسأجيء".

على الرغم من المزاح حول الطقس في انجلترا، فإن متوسط الملعب البلجيكي من أكبر المعجبين بالبريميرليج ورفض استبعاد انتقاله إلى إنجلترا في المستقبل القريب.

وأضاف ناينجولان: "أشاهد الدوري الإنجليزي كثيراً، وهناك الكثير من زملائي الدوليين يلعبون هناك، أعتقد أنه من الدوري الأفضل في العالم، عندما يفتح سوق الانتقالات سنتحدث عن ذلك مرة أخرى".

ويستعد لاعب الذئاب لخوض مباراة مع منتخب بلاده أمام منتخب اليونان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، غدا السبت.