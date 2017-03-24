من «بيركامب» إلى «أوزيل».. آرسنال بين «نهضة الماضي» و«وكسة الحاضر»

التحرير

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يمر فريق أرسنال الإنجليزي حاليًا بأزمة كبيرة قد تعصف ببعض اللاعبين من الفريق في الموسم القادم، ولم تقتصر الأزمة على اللاعبين فقط بل امتدت للمدرب الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للفريق.

فينجر كان نفس المدرب الذي فاز مع الجانرز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2003/2004 من دون خسارة! في سابقة فريدة من نوعها لم تتكرر مع أي فريق في البريميرليج بعد ذلك.

آرسنال في الشهور الأخيرة تلقى عدة هزائم ثقيلة للغاية، أبرزها خروجه المهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، بعد خسارته ذهابا وإيابا بمجموع المبارتين 10-2، إلى جانب أنه في آخر خمس مباريات له في الدوري لم يفز إلا في مباراة وحيدة.

ويحتل حاليا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة جمعها من 27 مباراة، بواقع 15 فوزا و5 تعادلات و7 خسائر.

في التقرير التالي تعقد «التحرير» مقارنة بين الجيل الحالي للجانرز والجيل الخارق لموسم 2004:-

ليمان VS تشيك

كلف أرسين فينجر هذا الموسم، الحارس التشيكي بيتر تشيك بحراسة عرين الفريق، ولكن يبدو أنه كان خاطئًا في اختياره له، فعجل بعد ذلك بتغييره أكثر من مرة بالحارس البديل أوسبينا، ليخلف كل واحد منهما الآخر، ويتسبب ذلك بخلل في مركز حراسة المرمى.

وبالمقارنة مع الحارس الألماني المخضرم يانس ليمان حارس تشكيلة 2004، فإن ليمان قد لعب جميع المبارايات بشكل أساسي واعتمد عليه فينجر في كثير من الأحيان، ولم تستقبل شباكه ذلك الموسم سوى 26 هدفا فقط.

لورين VS بيليرين

المدافع الإسباني هيكتور بيليرين، ظهير أيمن أرسنال، بالرغم أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركزه حيث يتميز بالسرعة والمهارة وصغر السن، إلا أنه لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن.

وارتبط اسم اللاعب الإسباني كثيرا بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لذلك من المتوقع مغادرته لصفوف الجانرز.

بالمقابل فإن الظهير الأيمن لأرسنال موسم 2004 كان الكاميروني لوران إتاميه مايا، والذي كان سدا منيعا في الجبهة اليمنى، مع قدراته الهجومية الكبيرة وخبرته وقوته الجسدية التي مكنته من الالتحام المباشر واستخلاص الكرة بشكل جيد.

كامبل VS موستافي

الألماني شكودران موستافي والذي كان صفقة جيدة في بداية الموسم الحالي عندما انضم من فالنسيا الإسباني، ولكن يبدو أن مستوى الفريق العام قد أثر على أدائه، ولكن بالطبع لا يمكن مقارنته بالمدافع الإنجليزي سول كامبل قائد الكتيبة الخلفية للفريق 2004، والذي كان حجرا أساسيا في الحفاظ على نظافة شباك الفريق.

كولو توريهVS كوسيلني

الفرنسي لوران كوسيلني، كأداء عام هو جيد للغاية، ولكن يبدو أن الحظ لم يحالفه هذا الموسم في إظهار كل ما لديه، على عكس كولو توريه في تشكيلة 2004 والذي كان لديه تشكيلة تخفف الحمل من على كاهله، رغم أن أداءه لم يكن بأفضل من كوسيلني.

كول VS مونريال

يبدو أن وجود ناتشو مونريال في تشكلية أرسنال هذا الموسم لم يكن بالقرار الصحيح، رغم جودة اللاعب ولكن أخطاءه الدفاعية أصبحت كثيرة هذا الموسم، فيما كان خلفه أشلي كول في تشكيلة لقب البريميرليج وأحد أفضل المدافعين في العالم حينها.

فييرا VS كوكلين

الفرنسي فرانسيس كوكلين بالطبع لا يمكن مقارنته مع مواطنه باتريك فييرا، قاطرة وسط الملعب البشرية، والتي كانت سببا رئيسيا في فوز أرسنال بلقب 2004، ولكن كوكلين يقدم أداء سيئا هذا الموسم ولكنه البديل الوحيد لفينجر في وسط الملعب في ظل غيابات وسط الملعب الكثيرة. مثل إصابة آرون رامزي المتكررة وإصابة سانتي كازورلا طويلة الأمد مع إصابة محمد النني.

سيلفا VS تشاكا

السويسري جرانيت تشاكا إذا قارناه بنظيره في نفس الموقع البرازيلي جلبرتو سيلفا، فإن اللاعب البرازيلي كان حضوره وتغطيته للملعب أكبر والتحماته ومراواغاته تتم بعقلانية أكبر.

في المقابل فإن تشاكا يعتبر واحد من أكثر لاعبين الجانرز حصولا على الإنذارات والإيقافات هذا الموسم.

ليونبيرج VS والكوت

ليونبيرج كان جناحا قويا للغاية بالتوازي مع بيريز في الجناح الآخر لتشكيلة 2004، وفي التشكيلة الحالية فإن ثيو والكوت مؤثر أيضا وكما هو ناجح في تمريراته وإحرازه للأهداف ولكنه ناجح أيضا في البقاء متخفيا في بعض المبارايات.

بيريز VS إيوبي

الفرنسي روبير بيريز جناح أرسنال في ذلك الوقت كان يمثل تهديدا حقيقيا في مركز الجناح الأيسر، ومع إحرازه الدائم للأهداف فيعتبر من أفضل اللاعبين في مركزه للنادي.

أليكس إيوبي لاعب التشكيلة الحالية لم يرق بعد لمستوى بيريز ولكنه على الطريق الصحيح في التطوير من أدائه بعد اقتناع فينجر به وإشراكه بصفة أساسية في تشكيلة المدفعجية.

بيركامب VS أوزيل

يعتبر دينيس بيركامب أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الحديثة في مركز صانع الألعاب، ومن أبرز اللاعبين أصحاب الفضل في حصول الجانرز على لقب الدوري في ذلك الموسم.

بالمقارنة مع مسعود أوزيل، فإن أوزيل بمستواه الحالي لا يعتبر الورقة الرابحة لفريقه أو اللاعب الذي يمكنه تغيير مسار المباراة رأسا على عقب، كما يعاني أوزيل من مشكلة الأداء السيء مع الأندية الكبيرة، ووضح ذلك جليا أمام أندية كبار البريميرليج وأمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

هنري VS سانشيز

الفرنسي تيري هنري يصنفه البعض كأعظم لاعب في تاريخ أرسنال الإنجليزي، كان سببا في سطوع نجم الجانرز في هذه الحقبة وفي الموسم الذهبي سجل هنري 30 هدفا وساهم في التتويج باللقب.

التشيلي أليكسيس سانشيز يعتبر أفضل لاعبي أرسنال الحاليين، ولكن مشكلاته مع إدارة الأرسنال التي لا تنتهي تجذبه دائما إلى القاع، ولكنه يحاول المقاومة.

سانشيز سجل حتى الآن 18 هدفا خلال مشاركته هذا الموسم في الدوري.