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"أمناء المصريين الأحرار" يدعو لانتخابات 5 مايو.. ويؤكد: تحركات جبهة رئيس الحزب باطلة

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"أمناء المصريين الأحرار" يدعو لانتخابات 5 مايو.. ويؤكد: تحركات جبهة رئيس الحزب باطلة "أمناء المصريين الأحرار" يدعو لانتخابات 5 مايو.. ويؤكد: تحركات جبهة رئيس الحزب باطلة

مصراوي Masrawy

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، انتهاء اللجنة المشكلة من الهيئة العليا للبت في المسائل المتعلقة بالانتخابات الداخلية بحزب المصريين الأحرار من وضع الجدول المقترح لإجراء الانتخابات الداخلية للحزب على منصب رئيسه والأمين العام وأعضاء الهيئة العليا تمهيدًا لعرضه على المستشار جميل برسوم رئيس اللجنة لاعتماده، والدعوة للمؤتمر العام الذى تجرى خلاله الانتخابات فى 5 مايو.

وأكد أحمد سامر، المتحدث باسم اللجنة- في بيان له اليوم الجمعة- أن الانتخابات القادمة ستكون فرصة حقيقية لتصحيح مسار الحزب وذلك بانتخاب قيادات جديدة سيكون شغلها الشاغل إعادة حزب المصريين الأحرار لمكانته التى كان عليها قبل تجريفه بسبب انحرافات القيادة الحالية - الرئيس والأمين العام الحالى.

وأكد سامر أن قاعدة الناخبين التى سيحق لها التصويت سيتم تحديدها قريبًا بناء على معايير واضحة ومحددة تضمن أعلى درجات الشفافية وتهدف لاتساع دائرة المشاركة لدى كافة الاعضاء باختيارهم لقيادة الحزب الجديدة.

وتوقع المتحدث الرسمى باسم الهيئة العليا أن تشهد انتخابات الحزب القادمة زخمًا تنافسيًا فى ظل رغبة العديد من أبناء الحزب ورموزه فى خوض الاستحقاق الانتخابى على مقعد الرئيس أو الأمين العام أو مقاعد الهيئة العليا رغبة منهم فى تحمل مسؤولية تصحيح مسار الحزب.

ووصف المتحدث باسم الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، الانتخابات التي تجريها "جبهة عصام خليل، رئيس الحزب"، اليوم الجمعة، بـ"الباطلة، وتشوبها العديد من المخالفات الإدارية والتنظيمية".

وتابع: "لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء الانتخابات الداخلية قبل انقضاء مدة الهيئة العليا الحالية فى مايو القادم، وأن قرارات الهيئة العليا الصادرة فى اجتماعها الأخير نافذة ومفعلة من لحظة انتهاء الاجتماع وأنها تعمل بمعزل عن ترهات ما يقوم به رئيس الحزب الحالى الذى يتوهم أن سياسة الأمر الواقع لا تزال تؤتى اُكلها".

وأشار سامر إلى أن شعور عصام خليل بتدني شعبيته بين أعضاء الحزب وفقدان الثقة فيه من كافة قيادات ورموز الحزب هو ما يجعله يتصرف بشكل مخالف للوائح والقوانين محاولا انجاز الانتخابات الداخلية بأسرع وقت ممكن حتى لا يفتضح أمره أمام الرأى العام.​

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مصراوي Masrawy

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