الجزائر تنفي طرد مواطنين جزائريين حاملين لجواز سفر دبلوماسي من السعودية

الجزائر - (أ ش أ)

نفت الجزائر، اليوم الجمعة، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الطرد المزعوم لمواطنين جزائريين حاملين لجواز سفر دبلوماسي من المملكة العربية السعودية، معتبرة أنها أخبار مغلوطة وليس لها أدنى أساس من الصحة.

وقال الشريف - في تصريحات له اليوم - إن المعلومات التي تم تداولها من قبل بعض وسائل الإعلام بخصوص الطرد المزعوم لمواطنين جزائريين حاملين لجواز سفر دبلوماسي من المملكة العربية السعودية أخبار مغلوطة وليس لها أدنى أساس من الصحة.

وأضاف قائلا: "من حقنا أن نتساءل بشأن الجنوح المتكرر لبعض وسائل الإعلام إلى نشر معلومات تكتسب قدرا من الأهمية والحساسية دون أن تكلف نفسها عناء التأكد المسبق من صحتها ناهيك عن عدم مراجعتها لدى المصادر الرسمية المخولة".

وأشاد الناطق الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية بنوعية العلاقات "الجزائرية-السعودية"، مجددا التذكير بمتانة أواصر الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين.