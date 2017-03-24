الشروط الكاملة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج

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أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، عن موافقته على توفير وحدات سكنية للمصريين المقيمين في الخارج، بمشروع الإسكان الاجتماعى، عملا بالقرار الذي تم اتخاذه بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق ووزير الإسكان الدكتور مصطفى المدبولى.

وقال وزير الإسكان، فى تصريحات له، إنه سيتم توفير وحدات سكنية، بمناطق: العبور وهى عبارة عن (حجرتين وصالة – وحدات متميزة)، وأيضا فى كل من القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، والمدن الجديدة بالصعيد (بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – طيبة – أسوان – الفيوم)، ومطروح (سيدي عبد الرحمن – العلمين – الحمام)، والبحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم)، ومدينة برج العرب الجديدة.

وتابع مدبولي أن القرار سيطبق بواسطة لجنة تحديد الأسعار بالوزارة، على أن لا يزيد سعر الوحدات بالأدوار المتكررة (عدا الأرضي والأخير)، بنسبة تتراوح بين 2% و10%، حسب التميز، ويتم تسديد قيمة الوحدات بما يعادلها بالدولار بخلاف قيمة 5% من الوحدة كوديعة صيانة، وتبلغ جدية الحجز 25% من سعر الوحدة بما يشمل المتميز، ويتم سداد الباقي على 3 دفعات سنوية لمدة 3 سنوات، وفى حالة قيام المغترب بسداد ثمن الوحدة فورى يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد دفعة المقدم.

وأوضح أن الشروط المطلوبة للحصول على شقق الإسكان للمغتربين العاملين فى الخارج.

– أن يكون المغترب مصري الجنسية، ولا يقل عمرة عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة.

– يتم الحجز وسداد الأقساط عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقًا لتعليمات البنك المركزي.

- يتم السماح للمغترب بأن بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة في جميع مراحل المشروع.

– يكون تخصيص الوحدات بعد غلق باب الحجز بعشرة أيام، وذلك لمنح للبنك المركزي المصري الوقت لترتيب الحوالات حسب وقت وتاريخ الاستحقاق.

– ويقوم المغترب بسداد دفعة مقدمة 25%، على أن يكون الباقي على 5 سنوات محملًا عليها الأعباء المالية.

– يتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل سنويًا، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام.

- الأمر المتعلق بسعر الدولار فى وقت الحجز يتم تثبيت سعرة طبقًا لسعر الصرف يوم بداية الحجز وفقًا لما يرد من البنك المركزي المصري، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة.

- سيتم توقيع 15% خصما من المبلغ الباقي للحاجزين بالمراحل السابقة طوال مدة الحجز، ويتم سداد 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي طبقًا للقانون رقم 33 لسنة 2014.

– تتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقًا لتعليمات البنك المركزي، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.