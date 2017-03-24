نيويورك تايمز: إطلاق سراح مبارك قضى على أمل التغيير في العالم العربي

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أحمد حرارة: الثورة نجحت اجتماعيًا وفشلت سياسيًا

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا، اليوم الجمعة، عقب الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحت عنوان "لدهشة الكثيرين في مصر.. حسني مبارك يخرج حرًا".

وقالت الصحيفة في تقريرها، إنّه بعد ست سنوات من خلع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال ثورات الربيع العربي، فقد تم إخلاء سبيله من مستشفى بمدينة القاهرة، حيث تم احتجازه طوال الفترة السابقة، مما يحدّ من جهد طويل وغير مثمر لمحاولة إخضاعه للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المستوطن خلال الثلاثين سنة التي خضعت فيها البلاد لحكمه.

وتابعت الصحيفة، تم إطلاق سراح مبارك من المستشفى العسكري بالمعادي في جنوب القاهرة، حيث كان محتجزًا في غرفة مُطلة على نهر النيل، مُحاطًا بالحرس طوال الوقت، ليذهب إلى قصره في ضاحية مصر الجديدة.

وكان حسني مبارك قد تمّ خلعه من قِبل الجموع التي تظاهرت في ميدان التحرير بعد حكمٍ استمر لـ30 عاما، وفي الوقت الذي بدا فيه خلع مبارك كإشارة للتغيير في العالم العربي، ومُحطمًا للنظام السياسي السائد، وأنّ أكثر القادة قوة في العالم العربي ليسوا مُحصنين من الملاحقة القضائية.

ولكن أتى إطلاق سراح مبارك ليحطم آمال هذا التغيير، ويصيب المصريين بخيبة أمل دائمة؛ نظرًا للشهداء الذين ضحّوا بحيواتهم لإسقاطه.

ونقلت الصحيفة عن الناشط السياسي أحمد حرارة - الذي فقد عينيه بسبب طلقات رصاص من الشرطة خلال المظاهرات في 2011 "لا يهمني حقًا الإفراج عن مبارك.. لقد أدركت قبل سنوات أنّ الأمر لا يتعلق بمبارك ونظامه فحسب، بل هو نظام كامل أعاد نفسه الآن".

وأكدّت الصحيفة، أنّ مبارك يتمتع بامتيازات رئيس دولة متقاعد، بما في ذلك الإجراءات الأمنية، مضيفةً أنّه من المرجح أن يكون مصدر القلق الرئيسي للحكومة الحالية هو كيفية السيطرة على تطلعاته الجديدة في الفترة المقبلة، لكن حتى معارضيه الأشرس يقولون إنه من غير المرجح أن يسبب مشاكل كبيرة.

وأضافت الصحيفة في ختام تقريرها نقلًا عن حرارة، أنّه على الرغم من وجود خيبة أمل عميقة نتيجة انتفاضة عام 2011، فإنّه من دواعي الراحة، أن محاكمة مبارك في قضايا الفساد، تعني أنه سيُحرَم من الشرف العسكري في جنازته، على الأقل اكتسبنا شيئًا.

وأصرّ حرارة، على أنّ أحداث 2011 لم تَكُن بغير فائدة، فقد فشلت الثورة سياسيًا، ولكنّها نجحت اجتماعيًا، فالحرية لا تكمن فقط في الشوارع، ولكن الحرية الأساسية أن يكون عقلك حرًا".

وكان قد تم إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد فترة احتجازه في مستشفى المعادي العسكري، وعاد إلى منزله في مصر الجديدة.