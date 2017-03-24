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هل ينتقل «توران» إلى الدوري الإنجليزي؟.. وكيل أعماله يجيب

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هل ينتقل «توران» إلى الدوري الإنجليزي؟.. وكيل أعماله يجيب هل ينتقل «توران» إلى الدوري الإنجليزي؟.. وكيل أعماله يجيب

التحرير

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نفى أحمد بولوت، وكيل أعمال الدولي التركي أردا توران، نجم برشلونة، وجود مفاوضات من قبل أرسنال، لضم اللاعب، الصيف المقبل.

كانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن "أرسنال يسعى لتقديم عرض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لضم توران، كي يكون بديلًا للألماني مسعود أوزيل، الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.

وقال بولوت، في تصريحات لشبكة "ESPN"، اليوم الجمعة: "حاليًا لا توجد أي عروض، ولا مفاوضات حتى الآن، لم أتلقَ أي اتصالات من قبل أرسنال".

وأوضح "كما أكدت من قبل، أردا سعيد في برشلونة، ولا زال يتبقى 3 سنوات في عقده مع الفريق".

يُذكر أن توران، رفض عروضًا مغرية من الدوري الصيني، في يناير الماضي، حيث تمسَّك به لويس إنريكي، مدرب الفريق الكتالوني.

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التحرير

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