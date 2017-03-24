بوجبا وكانتي في القائمة.. «جزارين» الستة الكبار بـ«البريميرليج»

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مع تزايد حدة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» هذا الموسم، يشتعل الشغف الكروي أكثر فأكثر، ويصبح حسم ترتيب المراكز الست الأولى صعبا للغاية.

وبالطبع لكل لاعب في هذه الفرق دوره في لالمنافسة، ولكن للاعبي خط الوسط الدور الأكبر، سواء على الصعيد الدفاعي أو نقل هجمات الفريق من الخلف للأمام، او إحباط هجمات الخصم.

وبعض هؤلاء اللاعبين يسلكون مسلكا غير آمن في التعامل مع الكرات والهجمات وأحيانا لاعبي الخصم، حيث يتعاملون معها أحيانا بعنف مفرط مما يضطر الحكام لمجازاتهم ببطاقات صفراء أو حسب ركلات حرة عليهم نتيجةً لأخطائهم.

في التقرير التالي نستعرض لاعبي وسط الفرق الـ6 المتصدرة، الأكثر ارتكابا للأخطاء والإنذارات والعنف في استخلاص الكرة:-

كانتي

الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي، والذي يتصدر حاليا مع فريقه ترتيب البريميرليج برصيد 69 نقطة، ارتكب 40 خطأ وحصل على 6 بطاقات صفراء، ولم يلعب مباراة واحدة فقط بسبب الإيقاف.

يعتبر كانتي ثاني لاعب في تشيلسي من ناحية ارتكاب الأخطاء بمعدل 1.49 خطأ/مباراة، ويأتي فابريجاس في المركز الأول بمعدل 1.52 خطأ/مباراة.

فيرناندينهو

البرازيلي فيرناندينهو لاعب مانشستر سيتي، يحتل فريقه المركز الثالث برصيد 57 نقطة، ارتكب 37 خطأ، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وبطاقتين حمراوين، ويعتبر اللاعب البرازيلي أكثر اللاعبين إيقافا هذا الموسم.

تم إيقافه ثلاث مباريات بسبب طرده للعنف أمام تشيلسي في ديسمبر الماضي، ثم تم إيقافه مرة أخرى أربع مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أما بيرنلي في يناير، وبما أن هذا كان الإيقاف الثاني للاعب فواجه حينها عقوبة مضاعفة بحرمانه 4 مباريات وليس 3.

كوكلين

الفرنسي فرانسيس كوكلين، لاعب أرسنال، يحتل فريقه المركز السادس برصيد 50 نقطة، ارتكب 31 خطأ، وحصل على 4 بطاقات صفراء.

فقط جيبس وويلشير (المعار إلى بورنموث) لديهم معدلات أخطاء للمباريات أكثر من اللاعب الفرنسي، حيث يمتلك كوكلين معدل أخطاء 1.89 خطأ في المباراة الواحدة.

وانياما

الكيني فيكتور وانياما، لاعب توتنهام هوتسبير، يحتل فريقه المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة، وارتكب اللاعب أكثر عدد من الأخطاء بين لاعبي الوسط في الأندية الست الكبار هذا الموسم، حيث ارتكب 57 خطأ، وحصل على 8 بطاقات صفراء، وتم إيقاف وانياما من قبل بعد حصوله على الإنذار الخامس.

اللاعب الكيني لديه معدل ارتكاب أخطاء عالي، حيث جاء بعدد 2.03 خطأ لكل مباراة.

بوجبا

الفرنسي بول بوجبا، اللاعب الأغلى في العالم والذي إنضم لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي بصفقة بلغت 89 مليون إسترليني، يحتل فريقه المركز الخامس برصيد 52 نقطة.

ارتكب اللاعب 54 خطأ حتى الآن، وحصل على 7 بطاقات صفراء، وتم إيقافه من قبل بعد حصوله على الإنذار الخامس في مبارة وست هام.

بوجبا لديه معدل ارتكاب أخطاء يقدر بـ 2.12 خطأ في المباراة الواحدة.

إيمري كان

الألماني إيمري كان، لاعب ليفربول، يحتل فريقه المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ارتكب 44 خطأ هذا الموسم، وحصل على 5 بطاقات صفراء، ومع ذلك لم يتم إيقافه أي مرة.

كان، اللاعب التركي الأصل لديه أعلى معدل لارتكاب الأخطاء بين لاعبي الفرق الست الكبرى بمعدل 2.51 خطأ لكل مباراة.