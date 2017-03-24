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«توتي»: أخطط لما بعد الاعتزال

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«توتي»: أخطط لما بعد الاعتزال «توتي»: أخطط لما بعد الاعتزال

التحرير

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ألمح النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، قائد نادي روما الإيطالي، أنه توصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله مع كرة القدم.

وأجرى قائد ذئاب العاصمة الإيطالية، مقابلة صحفية اليوم الجمعة، مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، لكن توتي رفض الكشف عن قراره على الرغم من تأكيده للتوصل إليه.

وقال توتي في تصريحاته: "أفكر كثيرًا فيما سأقوم به بعد الاعتزال، لكنني أعرف أن كرة القدم هي حياتي".

وأضاف: "أستمتع باللعب، إلا أنه مع الأسف لم أعد أشارك كما كان الأمر منذ خمس أو عشر سنوات".

وتابع: "أحترم بشدة القرارات التي يتخذها المدربين، ربما إذا ذهبت إلى الصين قد أتمكن من المواصلة"، مضيفا: "لقد اتخذت قرارًا بالفعل فيما سأقوم به مستقبلًا، لكنني لن أفصح عنه فربما أغير رأيي".

واختتم توتي تصريحاته قائلًا: "ربما سأواصل اللعب أو أتجه للتدريب أو سأكون في منصب إداري، أو سأترك كل شيء وأصبح كشافًا للمواهب".

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التحرير

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