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بيريز: «بنزيما» مزيج من رونالدو وزيدان .. وأفضل لاعب فرنسي

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بيريز: «بنزيما» مزيج من رونالدو وزيدان .. وأفضل لاعب فرنسي بيريز: «بنزيما» مزيج من رونالدو وزيدان .. وأفضل لاعب فرنسي

التحرير

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قال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هو مزيج من رونالدو وزين الدين زيدان.

وكان اسم المهاجم الفرنسي قد تردد باستمرار في الانتقال من مدريد، كما وردت تقارير تربطه بأرسنال أو العودة إلى فرنسا، ولكن لم يتحقق أي شيء، ولا يزال بنزيما يقود هجوم الملكي.

وقد سجل بنزيما ثمانية أهداف فقط في 22 مباراة في الدوري الاسباني لريال مدريد هذا الموسم، ولكن مع حرص زيدان على تعزيز خياراته الهجومية، فإن مستقبل مهاجم ليون السابق مهدد مرة أخرى في مدريد.

ورغم ذلك أشاد بيريز بالمهاجم الفرنسي في تصريحات لشبكة (ESPN) قال فيها "كريم هو مزيج من زيدان ورونالدو". وتابع "إنه أفضل رقم تسعة في العالم وأفضل لاعب فرنسي".

كما أوضح رئيس ريال مدريد "أنا مقتنع بأنه سيبقى في مدريد، وفي الوقت الحالي لا نتحدث فيه عن تجديد العقد، إذا كان الأمر متروكا لي، سأبقيه هنا خلال حياته الرياضية كلها".

وأضاف "أنا سعيد جدا مع بنزيما، فهو لديه سلوك مثالي".

وخرج المهاجم قائمة فرنسا المستدعاه لخوض تصفيات كأس العالم، وتوقف رصيده الدولي منذ أكتوبر 2015، بعد أن تم إيقافه من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إثر تورطه في قضية الابتزاز مع مواطنه الفرنسي ماثيو فالبوينا.

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التحرير

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