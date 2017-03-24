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الآثار توضح حقيقة سرقة "البلاطات الزرقاء" من قبة الأمير سليمان

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الآثار توضح حقيقة سرقة "البلاطات الزرقاء" من قبة الأمير سليمان الآثار توضح حقيقة سرقة "البلاطات الزرقاء" من قبة الأمير سليمان

مصراوي Masrawy

صحراء المماليك

كتبت - نسمة فرج:
 
قال سعيد حلمي عزت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن أن قبة الأمير سليمان بـ"صحراء المماليك" في حي منشية ناصر بمحافظة القاهرة، "قديمة"، وتتساقط قطع من البلاطات الزرقاء بأعلى القبة منذ فترة بفعل الأمطار الشديدة وعوامل التعرية.
 
جاء ذلك ردًا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة البلاطات الخزفية الزرقاء لـ"رقبة قبة الأمير سليمان" بصحراء المماليك.
 
وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، أن البلاطات الخزفية التي سقطت من القبة يتم جمعها وحفظها في وزارة الآثار، موضحًا أن هناك محضر منذ عام 2015 بتساقط البلاطات.
 
وتعتبر قبة الأمير سليمان من أجمل القباب التي شيدت في العصر العثماني بمصر، وبنيت وفقًا للأساليب المملوكية عام 951 هـ، وكسيت رقبة القبة ببلاطات خزفية مربعة الشكل ذات زخارف نباتية وكتابية نفذت باللون الأزرق على أرضية بيضاء، ويوجد بها أزهار وبعض النصوص الكتابية والدعائية.

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مصراوي Masrawy

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