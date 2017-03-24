أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

Google+ Print
غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

مصراوي Masrawy

غرق مركب يقل مهاجرين

(أ ف ب):

قتل 11 شخصًا وفقد 4 آخرين إثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية "دوغان".

وعثر على جثث القتلى على شاطئ في محافظة إيدين، كما عثر على سبعة آخرين أحياء في قارب مطاطي، بحسب الوكالة.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من مرور عام على توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وهو ما أدى الى انخفاض كبير في عدد المهاجرين إلى أوروبا من تركيا.

إلا أن أنقرة أثارت مخاوف في بروكسل بعد أن هددت في الأسابيع الأخيرة بإلغاء الاتفاق الذي بدأ سريانه بعد وصول أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا في 2015.

وطبقا لمنظمة الهجرة الدولية فقد وصل نحو 363 ألف مهاجر إلى اليونان في 2016 بعد الاتفاق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط