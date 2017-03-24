غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

(أ ف ب):

قتل 11 شخصًا وفقد 4 آخرين إثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية "دوغان".

وعثر على جثث القتلى على شاطئ في محافظة إيدين، كما عثر على سبعة آخرين أحياء في قارب مطاطي، بحسب الوكالة.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من مرور عام على توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وهو ما أدى الى انخفاض كبير في عدد المهاجرين إلى أوروبا من تركيا.

إلا أن أنقرة أثارت مخاوف في بروكسل بعد أن هددت في الأسابيع الأخيرة بإلغاء الاتفاق الذي بدأ سريانه بعد وصول أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا في 2015.

وطبقا لمنظمة الهجرة الدولية فقد وصل نحو 363 ألف مهاجر إلى اليونان في 2016 بعد الاتفاق.