«ماتقرصوش على الناس».. تعليقات مشاهير الإعلام والسياسة على رفع سعر تذكرة المترو

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قرر وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، زيادة سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، وللنصف تذكرة جنيه ونصف، وجنيه فقط لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تطبيق القرار، اليوم الجمعة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وأبدى عدد من المشاهير آرائهم المختلفة حول هذا الأمر، فالبعض أيد القرار "لتسديد المديونيات المتراكمة على المترو"، بينما عارضه آخرون تضامنًا مع محدودي الدخل.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز تصريحات المشاهير على "السوشيال ميديا" حول رفع سعر تذكرة المترو:

1- باسل عادل

استنكر البرلماني السابق، باسل عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ارتفاع سعر تذكرة المترو قائلاً: "الخبز و الدقيق والزيت والأرز والسكر وتذكره المترو في البلاد الفقيره لابد وان يعاملوا بشكل مفرط في الحساسيه دون النظر لتكلفتهم المباشره!".

2- تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه "الحياة اليوم": "المواطنون مستاءون من الزيادة؛ لأنها ستُدفع من جيوبهم"، مضيفًا: "مفيش فايدة سعر التذكرة ارتفع وقُضي الأمر".

3- سعيد حساسين

عبّر الإعلامي سعيد حساسين عن تخوفه من قرار رفع سعر التذكرة، وأضاف عبر برنامجه "انفراد" المذاع على قناة "العاصمة" قائلاً: "أنا مع الغلبان، وأتمنى عدم المساس بالفقراء، وكان يجب أن يكون هناك بديل، ليه جينا على الغلبان".

4- جمال بيومي

أيّد مساعد وزير الخارجية السابق، جمال بيومي، عن طريق حسابه الخاص بموقع فيسبوك، القرار قائلاً: "هل نبُقي التذكرة على حالها ونخسر الخدمة لتراجع الكفاءة، أم نقبل بالسعر الواقعي واستمرار وتحسين الخدمة؟.. يعلم الله وأنا أشهد أن مصر كادت تتخلى عن فكرة مد خطوط المترو، وكانت اليابان تروج لمد خطوط (مونوريل) الترام المعلق، وأشهد أن الذي حسم الأمر هو نائب رئيس الجمهورية (وقتها) عندما عرض عليه الأمر أثناء زيارته لباريس".

5- نشوى الحوفي

علّقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي على ارتفاع التذكرة، قائلة: "تذكرة المترو، صورة كاملة، هل تذكرة المترو بتتباع بسعرها؟ لا طبعًا دي مش أقل من سعرها وبس دي أقل من سعر أي وسيلة مواصلات تانية في القطاع الخاص وأعني بيها الميكروباص والتوك توك، ويبقى المترو أسرع وأأمن وأكثر حضارة.. "هل يخسر قطاع إدارة المترو؟، أيوة فعلاً بيخسر، بيخسر لأن الخدمة مش بتمنها الحقيقي فخسارته السنوية 200 مليون جنيه، ومديون لوزارة الكهربا بمبلغ 250 مليون جنيه، بيخسر لأن المكن بايظ وبيعدي ناس ما معهاش وما فيش رقابة في كل المحطات بنفس المستوى، بيخسر لأن ما فيش رؤية لاستغلال محطاته إعلانيًا وتجاريًا بشكل يدر أرباح على الهيئة وبالتالي الدولة اللي رفعت مرتبات الموظفين فيه 400 % رغم كل الظروف اللي بنمر بيها".

وأضافت: "هل الزيادة عادلة؟ لأ لسه مش عادلة لأن في دول كتير زرتها سعر التذكرة مرهون بعدد المحطات مش تذكرة بسعر موحد، هل كل الناس اللي بتشتكي عندها حق؟ لا طبعًا مش كلهم لكن ده مينفيش إن فيه فئة تعبانة جدًا زادت عليها أعباء الحياة مرة واحدة مع كل الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد".



واختتمت: "لخلاصة.. كان لازم تزيد سعر تذكرة المترو لكن كان لازم يحصل معاها عملية إعادة ترتيب أوراق المترو للحصول على موارد إضافية تزيد من تحسين الخدمة والقدرة على ضخ سيولة لخزنة الدولة، الجميع مسئول وكلنا محتاجين نكمل بعض ونتحمل بعض عشان مصر تعدي".

6- مصطفى بكري

عارض عضو جلس النواب، مصطفى بكري، القرار خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، وقال: "الناس مش لاقيه، وبتكمل عشاها بكاء، والناس تعبانه ومتقرصوش على الناس أوي"، وطالب بحل بديل لمشاكل المترو.

7- ممتاز القط

ناشد الإعلامي ممتاز القط المسئولين بالرأفة بحال المواطن، وقال من خلال برنامجه "حصرياً مع ممتاز" بقناة "العاصمة": "رفع سعر المترو كان أمر متوقع، بس بنقول للحكومة خليكي حنينة على المواطن".

8- نادر نور الدين

كتب نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تدوينة له عبر حسابه بموقع فيسبوك، تحمل: "اي وزير جديد بيجي أول حاجة يفكر فيها رفع الأسعار لزوم الولاء... فلا تستغربوا من طلب وزير النقل رفع اسعار تذكرة المترو".