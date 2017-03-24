واشنطن تفرض عقوبات على 30 كيانا وفردا ساعدوا إيران في برنامجها الصاروخي

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات ضد 30 كيانا وفردا أجنبيا قاموا بنقل تكنولوجيا حساسة إلى إيران من أجل برنامجها الصاروخي أو لانتهاك القيود على التصدير إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وأضافت الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن 11 من الشركات والأفراد من الصين وكوريا الشمالية فرضت عليهم عقوبات بسبب نقل تكنولوجيا قد تعزز البرنامج الصاروخي الباليستي في إيران.

وأشار البيان إلى أنه تم فرض عقوبات على 19 كيانا أو فردا بسبب انتهاكات أخرى بموجب قانون منع انتشار الأسلحة الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، موضحا أنه يعتقد أن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات نقلوا أو امتلكوا تكنولوجيا حساسة يمكن أن تساهم في تطوير أسلحة دمار شامل.