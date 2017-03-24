الهيئة الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات للشعب الصومالي

عمان - (أ ش أ)

سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي-، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات إنسانية محملة بالمواد الغذائية للشعب الصومالي الشقيق نظراً للظروف التي تعاني منها البلاد، وذلك بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني.

وقال أمين عام الهيئة أيمن المفلح، إن الطائرة غادرت إلى الصومال محملة ب 20 طنا من المواد الغذائية، وعلى متنها وفد رسمي من الهيئة لتسليم المساعدات للحكومة الصومالية وتوزيعها على الأُسر المحتاجة والفقيرة.