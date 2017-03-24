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سوهاج تطفئ أنوارها غير الضرورية تزامنا مع «ساعة الأرض»

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سوهاج تطفئ أنوارها غير الضرورية تزامنا مع «ساعة الأرض» سوهاج تطفئ أنوارها غير الضرورية تزامنا مع «ساعة الأرض»

التحرير

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أعلن أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مشاركة المحافظة في الاحتفال بالحدث العالمي "ساعة الأرض" وهو حدث سنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة.

وطالب المحافظ الأفراد والشركات وأصحاب المنازل والمجتمع إغلاق الأجهزة الكهربائية والأنوار غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 وحتى الساعة 9:30 م بالتوقيت المحلي لكل دولة.

 يذكر أن مجلس الوزراء ناقش فكرة الاحتفال بساعة الأرض يوم السبت المقبل، وذلك بإطفاء الأنوار من أجل التنويه عن ظاهرة تغير المناخ في العالم.

وانضمت لهذا الاحتفال عام 2009 وسوف يتم تنظيم عدد من الاحتفالات في الأماكن السياحية والأثرية لتنشيط السياحة.

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التحرير

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