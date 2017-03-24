ماذا تناول مبارك في أول إفطار بـ«فيلا مصر الجديدة»؟

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غادر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح اليوم الجمعة، مقر مستشفى المعادي، الذي مكث فيها قرابة الست سنوات منذ بدء محاكمته في القضايا العديدة التي وجهت له منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وعاد إلى منزله في مصر الجديدة.

وقال مصدر أمني، إنه تم إخضاع منزل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمنطقة مصر الجديدة، للحراسة المشددة، عقب إخلاء سبيله اليوم الجمعة، بعدما وافقت النيابة على اعتبار فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن فترة عقوبة السجن التي يقضيها في قضية القصور الرئاسية.

من جهته، أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إنه تم تنفيذ قرار الإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و أن الرئيس الأسبق غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ نحو ست سنوات، متوجها إلى منزله الكائن في حي مصر الجديدة.

وأضاف "الديب"، في تصريحات صحفية، أن موكله تناول وجبة الإفطار مع أسرته وعدد من الأصدقاء، وكانت الوجبة عبارة عن "فول وطعمية".