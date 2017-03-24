رئيس المترو يبيع التذكرة بـ«2 جنيه»: أعدكم بـ«تحسين الخدمة»

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تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، ظهر اليوم الجمعة، محطات مترو الأنفاق "الشهداء والعتبة والعباسية" بالخطوط الثلاثة؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة التشغيل والركاب، بعد تطبيق زيادة سعر التذكرة.

وخلال الجولة، تحدث رئيس المترو مع عدد من الركاب واستمع لمقترحاتهم وشكاواهم، ووعدهم بتحسين الخدمة، كما وقف في شباك تذاكر محطة مترو الشهداء وباع عدد من التذاكر بنفسه للمواطنين.

كان مجلس الوزراء، وافق -خلال الساعات الماضية- على قرار وزارة النقل، برفع تذكرة مترو الأنفاق، بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بجنيهيّن للتذكرة الكاملة لجميع خطوط المترو.

وقال وزير النقل والمواصلات، هشام عرفات، إن القرار ينص على أن الفئات المستثناة لها نصف تذكرة بقيمة جنيه ونصف، وأن ذوي الاحتياجات الخاصة قيمة التذكرة لهم جنيه واحد فقط.