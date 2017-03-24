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الإفتاء: التعامل بـ«الفيزا كارت» حرام في حالة واحدة

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الإفتاء: التعامل بـ«الفيزا كارت» حرام في حالة واحدة الإفتاء: التعامل بـ«الفيزا كارت» حرام في حالة واحدة

التحرير

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قالت دار الإفتاء، خلال ردها على سؤال أحد المواطنين، حول ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان (الفيزا كارت)؟ بأن بطاقات الائتمان هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، منشورة على موقعها الرسمى، أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.

أين الحرمة؟

ولفتت "الإفتاء"، إلى أنه فى حالة اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.

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التحرير

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