وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدا محطتي صرف صحي كيما

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يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان يرافقة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، غدا السبت، مشروع تأهيل وإحلال وتجديد محطتى الصرف الصحى كيما 1 وكيما 2 جنوب أسوان، قبل افتتاحهم رسميا خلال أيام، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر، خلال زيارته مؤخرا لأسوان، بسرعة الانتهاء من المحطتين، بهدف استيعاب كافة كميات الصرف الصحى داخل مدينة أسوان بدلا من صرفهم داخل النيل عبر مصرف السيل.

من جهته قال مجدى حجازى محافظ أسوان إن مشروع إحلال وتجديد محطتى كيما 1 وكيما 2 يساهم فى رفع طاقتهم الاستعابية من 55 ألف م3/ يوم إلى 75 ألف م3/ يوم.

وأشار المحافظ إلى أن محطتى كيما 1 وكيما 2 جاهزتين لدخول الخدمة، وخاصة أنه تم إنهاء كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ووصول كافة المهمات الخاصة بهما.