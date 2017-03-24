6 أسباب تعجل من رحيل «كوليبالي» عن الأهلي

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تسود حالة من الجدل عن الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة الأخيرة، في ظل عدم الاعتماد على اللاعب نهائيًا.

انضم كوليبالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية للنادي الاهلي، قادمًا من نادي كليمانروك الأسكتلندي، بمقابل مادي وصل إلى 800 ألف دولار.

وظهر اللاعب في تدريبات الفريق في مستوى لا يليق نهائيًا أو يرتقي للعب في النادي الأهلي، وظهر ذلك أيضًا من الأحاديث عن اللاعب من جانب حسام البدري، المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وفي التقرير التالي يقدم لكم «التحرير» 6 أسباب تُعجل من رحيل كوليبالي من الأهلي..

البنية الجسمانية الخادعة

بالرغم من أن الأفارقة يمتازون بالبنية الجسمانية القوية؛ سواء في الطول أو قوة الالتحام، وهذا ما يفضله الأندية للتعاقد مع مهاجم إفريقي، إلا أن كوليبالي لم يظهر بتلك الشدة والقوة في الالتحامات.

ظهر اللاعب في العديد من تدريبات الفريق على عكس القوة البدنية التي يبدو بها اللاعب، إذ أنه يخشى دائمًا الدخول في التحامات مع لاعبي الفريق، في التقسيمة الذي يديرها حسام البدري المدير الفني للفريق.

وفي أحد التدريبات الفريق نجح أكرم توفيق، لاعب الفريق، من استخلاص الكرة من كوليبالي بسهولة جدًا، إلا أنه في إحدى الالتحامات الطبيعية مع توفيق أدى إلى سقوط كوليبالي أرضًا دون أي مقاومة.

رأي حسام البدري

عبر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، عن ندمه بسبب الطريقة التي تم بها التعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي، والتي تمثلت في "السيديهات".

وقال البدري، في أحد التصريحات الصحفية السابقة، إن الطريقة التي تم بها التعاقد كانت خطأ، وتمت من خلال رؤية اللاعب في مقاطع فيديو مجمعة له، وليس من متابعته بشكل مستمر قبل التعاقد معه، ولن نكرر شراء لاعبين آخرين بهذه الطريقة.

وأكد البدري "الظروف هي التي دفعتنا إلى شراء كوليبالى بهذه الطريقة، وبعد مشاركته فى التدريبات لم يحصل على قناعتى بجاهزيته للمشاركة فى المباريات.

وأنهى البدري حديثه عن كوليبالي "صفقة زي أي صفقة وارد تنجح أو تفشل".

وعلى الرغم من ندم حسام البدري عن طريقة التعاقد، إلا أنه في وقت سابق عقب التعاقد مع اللاعب مباشرة، أكد أن "كوليبالي سيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي وأنه كان يتابعه من فترة وقيده في القائمة الإفريقية شيء مهم للغاية".

تصريحات سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن سليماني كوليبالي مهاجم الفريق معرض للفشل رغم انضمامه للفريق في يناير الماضي.

وقال عبد الحفيظ "كوليبالي اختيار الجهاز الفني، وذلك بعد عرض عدة لاعبين من الوكلاء أو عصام سراج مدير التعاقدات، وتم ضمه بعد متابعة عدة أشرطة فيديو له".

وأضاف عبر قناة أون سبورت "لن نحكم عليه بعد شهر فمن الممكن أن يكون له دورا مع الفريق، وممكن أن لا ينجح شأن أي لاعب في العالم، إبراهيموفيتش لم ينجح في برشلونة".

إصابات الأساسين

تعرض مروان محسن، مهاجم الأهلي الأساسي، لإصابة على مستوى الركبة بقطع في الرباط الصليبي، في أثناء مشاركته مع منتخب مصر، في كأس الأمم الإفريقية، والتي أُقيمت بالجابون، وتم التعاقد مع "كوليبالي" لتعويض غياب مروان محسن.

ولكن لم يظهر كوليبالي بالمستوى المطلوب -على حد قول حسام البدري- ليشارك أساسيًا، ولكن ظهر النيجيري جونيور أجايي، بصورة جيدة بإشادة الجهاز الفني للنادي الأهلي وجماهير.

وبعد إصابة جونيور أجايي، بشد في العضلة الخلفية في مباراة ذهاب دور الـ32، بدوري أبطال إفريقيا، وعدم استكماله للمباراة، اعتمد البدري على عمرو جمال في مباراة الإياب، دون اللجوء لكوليبالي نهائيًا.

استنجاده بوكيله الإنجليزي

أبلغ كوليبالي وكيله الإنجليزي "ليي بايين" بالبحث عن عروض احترافية مهما تكلف الأمر للخروج من صفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم، بعد تلميحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، باحتمالية فشل كوليبالي بين جدران النادي الأهلي.

وبدى اللاعب حزينًا وإنفصل عن بقية زملائه بالفريق، وعدم الدخول في أحاديث جانبية عكس ما كان عليه في أيامه الأولى داخل أسوار القلعة الحمراء.

انتقاد اللاعب في الإعلام

تبرئ طه إسماعيل عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، من التعاقد مع كوليبالي، وأنه لم يشاهده بشكل كامل حتى يستطيع الحكم عليه.

وفجر عضو لجنة الكرة مفاجأة كبيرة، إذ أكد أن لجنة الكرة لم تمتلك الوقت الكافي لمتابعة اللاعب قبل التعاقد معه، وأن التعاقد تم بناء على رغبة على حسام البدري، المدير الفني للفريق، الذي اقتنع بمستوى اللاعب بعد متابعته مع فريقه السابق.

وظهر أيضًا انتقاد حسام البدري وسيد عبد الحفيظ للاعب، وأنه من الوارد أن تكون صفقة فاشلة.