غياب حفني ومشاركة فتحي وشيكابالا في مران الزمالك

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أدي رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاح ريكو ومحمد مسعد وعلي فتحي وحسني فتحي تدريبات تأهيلية، تحت إشراف رودريجو، قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

وشارك كل من وشيكابالا وإسلام جمال ومعروف يوسف، في التدريبات الجماعية للفريق، بشكل طبيعي، بعدما كان يعاني شيكا وعلي فتحي من كدمة في مباراة المرج، ومعاناة معروف من الإجهاد وكدمة في انكل القدم لجمال، خلال مباراة الزمالك ورينجرز الماضية، كما غاب عن المران أيمن حفني بسبب مرض ابنته، بعد أن حصل اللاعب على إذن الغياب من الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم 1 من الشهر المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري.