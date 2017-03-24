ميدو: طارق حامد أفضل لاعب تكتيكي في مصر .. و«السعيد» الأذكى

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أشاد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، بالمستوى الذي يقدمه طارق حامد، لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، "طارق حامد أفضل لاعب تكتيكي في مصر، ولديه وعي وذكاء عالي، خاصة في التغطية وبيقدر يفضي نفسه في الملعب، بجانب قدرته على استخلاص الكرة من المنافس".

وأختتم ميدو "أما أذكى لاعب في مصر هو عبد الله السعيد، لاعب الأهلي، ولديه القدرة على الحركة وصعب توقفه، ومن الصعب أن الأهلي يعوضه يعني ملهوش بديل، فهو ذكي جدًا في الملعب ولكن مش تكتيكي".