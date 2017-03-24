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حسام حسن يعاقب لاعبي المصري بعد الخسارة من المقاصة

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حسام حسن يعاقب لاعبي المصري بعد الخسارة من المقاصة حسام حسن يعاقب لاعبي المصري بعد الخسارة من المقاصة

التحرير

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قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى المصرى بقيادة حسام حسن، تجميد مستحقات لاعبي الفريق لأجل غير مسمى بسبب الخساراة أمام المقاصة، بالجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتوعد حسن جميع اللاعبين بمضاعفة الخصومات في حالة فقدان النقاط خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم استبعاد اللاعبين المتخاذلين، خاصة بعد الأخطاء الفردية السهلة التي أدت إلى خسارة الفريق مباراة هامة.

وكان الفريق البورسعيدي خسر أمس أمام مصر المقاصة، بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما بستاد برج العرب في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري العام، وتوقف رصيده عن النقطة 40 في المركز الرابع.

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التحرير

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