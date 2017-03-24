نيمار وسواريز يسعون لضم نجم ليفربول

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نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الجمعة، حقيقة استغلال برشلونة لمباراة البرازيل وأوروجواي من أجل التأثير على كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي.

ونشرت الصحيفة، صورة للاعبي الفريق الكتالوني نيمار وسوايز مع كوتينيو عقب مباراة الأمس التي جمعت بين البرازيل والأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، والتي انتهت بفوز البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل باولينيو جونيور هاتريك للسيليساو بينما أحرز نيمار هدفا وتمكن إيدينسون كافاني من تسجيل هدف أصحاب الديار الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

كان نيمار قد صرح بأنه يرغب في تعاقد برشلونة مع مواطنه كوتينيو، مؤكدًا أن طريقه لعبه تناسب الفريق الكتالوني، كما يرتبط سواريز بعلاقة صداقة مع كوتينيو حيث سبق ولعبا معًا في ليفربول من 2012 وحتى 2014 قبل رحيله لبرشلونة.

وسألت الصحف الإسبانية عن سر الحديث المطول بين كوتينيو وثنائي برشلونة وهو المنتظر أن يتسبب في توتر وقلق لجماهير ليفربول والمدرب الألماني يورجن كلوب خاصة في ظل تواجد شرط جزائي في عقد كوتينيو مع ليفربول.