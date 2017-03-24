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إصابة «دي بروين» تحرمه من المشاركة مع بلاده أمام اليونان

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إصابة «دي بروين» تحرمه من المشاركة مع بلاده أمام اليونان إصابة «دي بروين» تحرمه من المشاركة مع بلاده أمام اليونان

التحرير

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ذكرت عدة تقارير صحفية عالمية، أن البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد تلقى إصابة في الفخذ في مران منتخب بلاده صباح اليوم إستعدادا لخوض مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2018.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن دي بروين أصيب في مران بلجيكا وأن إصابته ستمنعه من المشاركة أمام اليونان في تصفيات كأس العالم، ومباراة روسيا الودية، مضيفةً انه من المرجح أن يعود اللاعب اليوم إلى مانشستر ليتلقى الإستشفاء اللازم.

ومن المنتظر أن يقابل البلجيكي نظيره اليوناني غدًا السبت، فيما يلاقي المنتخب الروسي يوم 28 من نفس الشهر.

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التحرير

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