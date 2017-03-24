كونتي يرفض هدية أبراموفيتش لضم نيمار

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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي قد رفض ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إلى أن الملياردير الروسي أبراموفيتش مالك البلوز، اتفق مع كونتي على تزويده بمبلغ مالي ضخم لضم نيمار في الصيف ولكن الأخير رفض عرض مالك النادي.

وأضافت الصحيفة أن مصادر مقربة من أبراموفيتش أكدت أنه قد وصل لاتفاق غير معلن مع برشلونة لتقديم عرض قيمته 180 مليون يورو لضم نيمار.

وأبلغ كونتي رئيس النادي أن نيمار ليس ضمن خطته للموسم المقبل، في عشاء جمع الثنائي عقب الفوز على ستوك سيتي، وأن هذا المبلغ الضخم يمكنه أن يجلب به أربع لاعبين وليس لاعب فقط.