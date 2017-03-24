كيروش يتهم مدرب قطر بسب والدته

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قال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، إنه تعرض لسب والدته من قبل الأوروجواياني خورخي فوساتي المدير الفني للمنتخب القطري، أثناء المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الخميس في الدوحه.

وانتهت المباراة بِفوز إيران خارج القواعد (0-1)، في لقاء أُقيم لِحساب الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، والتي أدارها الحكم ليو كووك مان من هونغ كونغ.

وأوضح كيروش المدير الفني الأسبق لفريق ريال مدريد الإسباني، إنه لم يتعرّض لِمثل هذا النوع من الأذى طوال مشواره الكروي.

وأضاف أن الكلام البذيئ الذي تفوّه به فوساتي، يعكس نفسيته المحبطة بِسبب النتائج السيّئة التي يُسجلها منتخبه القطري.

ويتصدّر منتخب إيران جدول ترتيب المجموعة السادسة بِرصيد 14 نقطة، بينما تتذيّل قطر جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.ويتأهّل رائد ووصيف كل فوج (مجموعتان بـ 6 منتخبات مناصفة)

ويسعى كارلوس كيروش لتأهل إيران إلى المونديال لِثاني مرة على التوالي، بعد نسخة البرازيل 2014، في حين تعقدت وضعية قطر.