شكسبير ينافس كونتي وكلوب وبوكيتينو على «المدرب الأفضل»

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تقرر ترشيح كريج شكسبير، مدرب ليستر سيتي، لجائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن شهر مارس الجاري.

وحقق شكسبير، الفوز في المباريات الأربع (3 في البريميير ليج، وواحدة في التشامبيونز ليج) التي خاضها فريقه منذ توليه الإدارة الفنية للنادي، في 22 فبراير الماضي، خلفًا للإيطالي كلاوديو رانييري.

وفي أول مباراتين للفريق، تحت قيادته كمدرب مؤقت، فاز ليستر (3-1) على ليفربول، وبنفس النتيجة على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أن تم تعيينه مدربًا للفريق حتى نهاية الموسم، فاز حامل لقب البريميير ليج، على إشبيلية بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال (2-0)، ثم على وست هام يونايتد (3-2)، ضمن منافسات البطولة المحلية.

وتمكن شكسبير، من تصحيح مسار ليستر سيتي، بعد نتائج مخيبة، أدت لإقالة رانييري، في قرار أثار جدلاً واسعًا؛ لأنه جاء عقب 9 أشهر من قيادة الفريق، نحو التتويج بالبريميير ليج، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبجانب شكسبير، تم ترشيح أيضًا كل من أنطونيو كونتي (تشيلسي)، ويورجن كلوب (ليفربول) وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، وسام ألاردايس (كريستال بالاس)، وإيدي هاو (بورنموث).

ومن المقرر أن يتم إعلان الفائز بلقب أفضل مدرب في البريميير ليج، الذي حصل عليه الشهر الماضي بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، يوم الجمعة المقبل، وسيتم اختياره بناء على أصوات المشجعين، والخبراء.