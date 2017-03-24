ألونسو: «كنت قريبا من أرسنال ويوفي.. و3 ملايين أوقفوا الصفقة»

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كشف الإسباني تشابي ألونسو، لاعب ليفربول وريال مدريد السابق وبايرن ميونخ الحالي، أسباب فشل انتقاله لصفوف أرسنال ويوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2008.

وسعى رافائيل بينتيتيز، المدير الفني لليفربول وقتها، للتعاقد مع جاريث باري، وسعى لبيع ألونسو من أجل تمويل الصفقة.وقال ألونسو، في تصريحاته لصحيفة "ليفربول إيكو"، "لقد كنت بالفعل قريبًا من يوفنتوس وأرسنال".

وأضاف "كان يتبقى فقط 3 ملايين جنيه إسترليني لإتمام الصفقة، حيث طلب ليفربول الحصول على مقابل مالي بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني، بينما قدم يوفنتوس وأرسنال 15 مليونا، لذلك لم تتم الصفقة".

جدير بالذكر أن ألونسو رحل عن ليفربول في العام التالي إلى صفوف ريال مدريد، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، أي بأكثر من القيمة التي طلبها ليفربول بـ12 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن ألونسو أعلن أنه سيعتزل لعب كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.