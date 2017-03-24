ساوثجيت يستدعي مدافع ميدلسبره بدلا من جونز

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استدعى المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت، مدافع ميدلسبره "جيبسون" إلى قائمة الأسود الثلاثة التي ستخوض مباراة يوم الأحد على ملعب ويمبلى أمام ليتوانيا، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتم استدعاء المدافع صاحب الـ24 عاما، اليوم، بعد عودة المنتخب الإنجليزي من معسكر تدريبهم في ألمانيا الليلة الماضية.

وجاء قرار ساوثجيت ليعوض غياب مدافع مانشستر يونايتد فيل جونز الذي عاد إلى ناديه الأسبوع الماضي بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا يحتل صدارة ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا برصيد 10 نقاط.