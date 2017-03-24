ضبط نصاب بحوزته 10 تماثيل مقلدة في أسيوط

سر العثور على ''نصف جثة'' بالإسكندرية.. قطعها زوجها بـ''المنشار'' وغادر البلادإقرأ المزيد 6,756

هؤلاء لن يدفعوا 2 جنيه فى تذكرة المترو .. تعرف على المستثنين من القرارإقرأ المزيد 5,284