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سويسرا تفتح تحقيقا في تجسس محتمل على الجالية التركية بالبلاد

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سويسرا تفتح تحقيقا في تجسس محتمل على الجالية التركية بالبلاد سويسرا تفتح تحقيقا في تجسس محتمل على الجالية التركية بالبلاد

مصراوي Masrawy

سويسرا تفتح تحقيقا في تجسس محتمل على الجالية الترك

جنيف - (أ ش أ)

أعلن الادعاء الاتحادي في سويسرا، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق جنائي في تجسس محتمل على الجالية التركية.

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) - "نما إلى علم مكتب المدعي العام وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي يتعلق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا".

وكان وزير الخارجية السويسري قد أبلغ نظيره التركي - أمس - أن سويسرا ستحقق بدقة في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك قبل استفتاء 16 أبريل المقبل الذي قد يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان".

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