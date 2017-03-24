سويسرا تفتح تحقيقا في تجسس محتمل على الجالية التركية بالبلاد

جنيف - (أ ش أ)

أعلن الادعاء الاتحادي في سويسرا، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق جنائي في تجسس محتمل على الجالية التركية.

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "نما إلى علم مكتب المدعي العام وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي يتعلق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا".

وكان وزير الخارجية السويسري قد أبلغ نظيره التركي - أمس - أن سويسرا ستحقق بدقة في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك قبل استفتاء 16 أبريل المقبل الذي قد يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان".