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نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في منظومة الوجبة المدرسية

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نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في منظومة الوجبة المدرسية نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في منظومة الوجبة المدرسية

مصراوي Masrawy

النائب أشرف عثمان

كتب - أحمد علي:

طالب النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ، بالتحقيق الكامل في واقعة تسمم نحو 2000 تلميذ في محافظة سوهاج بالصعيد، بعد تناولهم للوجبة المدرسية الخاصة بهم.

وأشار عثمان، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه لا يعقل وصول الإهمال إلى هذا الحد الذي قد يودي بحياة آلاف الطلاب والأطفال دفعة واحدة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تتوقف القضية عند حد تقديم العلاج اللازم والضرورى للأطفال المصابين، ولكن لا بد من معرفة الجاني والمتسبب في هذه الجريمة.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة تشكيل لجنة وزارية من الصحة والتعليم والتموين والرقابة الإدارية لمراجعة جميع تعاقدات الوجبات المدرسية على مستوى الجمهورية، خاصة مع تكرار حالات التسمم.

وطالب النائب، رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بسرعة الاستجابة لتشكيل هذه اللجنة ومنح الرقابة الإدارية صلاحيات واسعة في عملية الرقابة ومراجعة العقود، والتأكد من التزام المصانع والمتعهدين باشتراطات السلامة والمعايير التي تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم.

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مصراوي Masrawy

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