وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادمًا من أمريكا

القاهرة - (أ ش أ):

عاد الى القاهرة ظهر اليوم الجمعة، سامح شكري وزير الخارجية، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب مشاركته في أعمال الاجتماع الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وكان وزير الخارجية قد ألقى كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة داعش بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عرض فيها الرؤية المصرية بشأن محاربة الإرهاب.

وأكد شكري ضرورة تبنى مقاربة شاملة للتعامل مع مختلف أبعاد الظاهرة.​