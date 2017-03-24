6 مصابين بينهم مجندان في فض تجمهر بقرية في الأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

كشف مصدر أمني في محافظة الأقصر أن 6 أشخاص أصيبوا اليوم الجمعة أثناء فض تجمهر لأهالي محتجين على اختفاء فتاة بنجع المهيدات في قرية العديسات قبلي بمدنية الطود جنوبي المحافظة.

وأوضح المصدر أن المصابين كان بينهم مجندان أصيبا بجروح سطحية في الرأس والقدم، و4 مدنيين من المحتجين أصيبوا بالاختناق بسبب غاز مسيل للدموع، أُطلق خلال عملية فض التجمهر.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول النجع، فيما انتقل إلى موقع الأحداث مدير الأمن اللواء عصام الحملي، واللواء زكي مختار مدير إدارة البحث الجنائي، على رأس تشكيلات من قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي.

كما توجهت 6 سيارات إسعاف إلى الموقع خشية حدوث اشتباكات ووقوع مصابين.

وكان مدير أمن الأقصر تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية بتجمهر العشرات في نجع المهيدات بقرية العديسات قبلي مطالبًا بكشف ملابسات اختفاء فتاة تُدعى "أميرة جرجس خليل - طالبة في الصف الثالث الثانوي"، ما انتقلت على إثره قوات الأمن لفض التجمهر.

وقال شهود عيان إن الأمن استخدم الغاز المسيل للدموع خلال الفض قبل أن يتجمهر المحتجون مرة أخرى لتفرض قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول القرية، في وقت أجرت قيادات الأمن عدة لقاءات مع كبار عائلات القرية لاحتواء الموقف.​