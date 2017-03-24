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عامل يذبح جدته في قنا.. ووالده يُسلمه للشرطة

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عامل يذبح جدته في قنا.. ووالده يُسلمه للشرطة عامل يذبح جدته في قنا.. ووالده يُسلمه للشرطة

مصراوي Masrawy

عامل يذبح جدته في قنا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:
توفيت سيدة مسنة، اليوم الجمعة، متأثرةً بجرح ذبحي إثر طعنة تلقتها في رقبتها من حفيدها، وأُودعت مشرحة مستشفى قنا العام.

وكشفت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قنا، برئاسة العميد محسن كمال مأمور المركز، أن "أحمد. ه. ش" 27 سنة - عامل، أقدم على ذبح جدته "فاروقة. ا. م" 80 سنة، قبل أن يصطحبه والده إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مدعيًا إصابته باضطرابات نفسية.

حرر محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة للتحقيق.​

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