بالصور.. فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة

كتبت - هاجر حاتم:

لجأت الشابة "سيجرد ماكرثي" 28 عامًا، إلى ارتداء ذات الملابس تقريبًا كل يوم، ولكن بطريقة مختلفة، من أجل التوفير، والظهور بشكل أنيق أيضًا.

اختارت "ماكرثي" 20 قطعة يشبه بعضها البعض، باللون الأسود، تستطيع تنسيقها كل يوم بشكل مختلف، وبذلك تكون وفرت الكثير من الأموال، والوقت أيضًا في التفكير فيما سترتديه كل يوم خاصًة في أوقات العمل، بحسب ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

واشترت "ماكرثي" 20 قطعة غالية الثمن، حتى لا تهترئ بسرعة، وبذلك تكون وفرت أيضًا في نقودها.

وتقول "ماكرثي" أنها سعيدة بهذه التجربة، كما أن هذا الخيار لا يناسب الجميع، خاصًة أنها اختارت اللون المفضل لقلبها وهو "الأسود"، واختارت القطع التي تناسب جسمها.