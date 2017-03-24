أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (1)فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (1)

فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (2)فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (2)

فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (3)فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (3)

فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (4)فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (4)

فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (5)فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (5)

فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (6)فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (6)

فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (7)فتاة ترتدي نفس الملابس كل يوم ولكن بطريقة مختلفة (7)

كتبت - هاجر حاتم:

لجأت الشابة "سيجرد ماكرثي" 28 عامًا، إلى ارتداء ذات الملابس تقريبًا كل يوم، ولكن بطريقة مختلفة، من أجل التوفير، والظهور بشكل أنيق أيضًا.

اختارت "ماكرثي" 20 قطعة يشبه بعضها البعض، باللون الأسود، تستطيع تنسيقها كل يوم بشكل مختلف، وبذلك تكون وفرت الكثير من الأموال، والوقت أيضًا في التفكير فيما سترتديه كل يوم خاصًة في أوقات العمل، بحسب ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

واشترت "ماكرثي" 20 قطعة غالية الثمن، حتى لا تهترئ بسرعة، وبذلك تكون وفرت أيضًا في نقودها.

وتقول "ماكرثي" أنها سعيدة بهذه التجربة، كما أن هذا الخيار لا يناسب الجميع، خاصًة أنها اختارت اللون المفضل لقلبها وهو "الأسود"، واختارت القطع التي تناسب جسمها.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط