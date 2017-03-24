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«دفاع البرلمان» تناقش تعديلات قانون المرور الأحد

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«دفاع البرلمان» تناقش تعديلات قانون المرور الأحد «دفاع البرلمان» تناقش تعديلات قانون المرور الأحد

التحرير

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تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعاتها الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب منصور، و(70) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها الإثنين والثلاثاء المقبلين، المشروعات القومية وآفاق التنمية في محور قناة السويس، وذلك في ضوء الزيارة التي قامت بها اللجنة لهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى مناقشة خطط الدولة لتنمية المناطق الحدودية، بالاتجاه الغربي.

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التحرير

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